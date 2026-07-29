Рынок сетевых фильтров в России вырос на 19% за пять месяцев

В январе–мае 2026 года российский рынок сетевых фильтров вырос на 19% в штуках и на 17% в деньгах. Покупатели все чаще выбирают такие устройства не только для удобства, но и для защиты техники, сообщает Hi-Tech Mail.
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