Вин Дизель категорично отверг обвинения в изнасиловании

По словам женщины, актёр напал на неё в 2010 году.фото: wikipedia.org/Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0--> Голливудский актёр, звезда «Форсажа» Вин Дизель отрицает все обвинения в изнасиловании своей ассистентки, заявил его адвокат Брайан Фридман.