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Вин Дизель категорично отверг обвинения в изнасиловании

Вин Дизель категорично отверг обвинения в изнасиловании

По словам женщины, актёр напал на неё в 2010 году.фото: wikipedia.org/Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0--> Голливудский актёр, звезда «Форсажа» Вин Дизель отрицает все обвинения в изнасиловании своей ассистентки, заявил его адвокат Брайан Фридман.

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