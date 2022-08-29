В какой части Земли находился Приморский край миллионы лет назад

430 млн лет назад Элла Памфилова бы не ошиблась, назвав Уссурийск портовым городом. Именно так — островом в океане — выглядела территория, на которой сейчас находится Приморский край, вернее, та его часть, где располагается Уссурийск, а также Владивосток, Находка, Арсеньев.