Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины произошёл взрыв, об этом сообщил телеканал "Общественное". Событие произошло на фоне воздушной тревоги, сигнал которой раздаётся в части Николаевской области, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации.
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