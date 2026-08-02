Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве

Телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины произошёл взрыв, об этом сообщил телеканал "Общественное". Событие произошло на фоне воздушной тревоги, сигнал которой раздаётся в части Николаевской области, согласно данным украинского министерства цифровой трансформации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии