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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Leon о чемпионате мира: «Турнир принес нам чуть более 19% от оборота в 2026 году»

Глава отдела Leon по работе с клиентами Такаси Катаниси рассказал о результатах компании на ЧМ-2026. – Какой процент от оборота ставок в Leon за 2026-й (1 января — 19 июля) дал футбольный ЧМ? – ЧМ принес нам чуть более 19% от оборота, если считать с 1-го января.

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