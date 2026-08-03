Leon о чемпионате мира: «Турнир принес нам чуть более 19% от оборота в 2026 году»

Глава отдела Leon по работе с клиентами Такаси Катаниси рассказал о результатах компании на ЧМ-2026. – Какой процент от оборота ставок в Leon за 2026-й (1 января — 19 июля) дал футбольный ЧМ? – ЧМ принес нам чуть более 19% от оборота, если считать с 1-го января.