Мэр Смоленска возмущен состоянием остановки в Ленинском районе

В ходе рабочего объезда по городу Александр Новиков прошелся по улицам Кловской и Гарабурды. После проверки глава Смоленска дал ряд распоряжений: привести в порядок тротуары, демонтировать рекламу, установить законность ларьков и, в случае нарушений, демонтировать их.
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