Мэр Смоленска возмущен состоянием остановки в Ленинском районе

В ходе рабочего объезда по городу Александр Новиков прошелся по улицам Кловской и Гарабурды. После проверки глава Смоленска дал ряд распоряжений: привести в порядок тротуары, демонтировать рекламу, установить законность ларьков и, в случае нарушений, демонтировать их.