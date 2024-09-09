Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Мэр Смоленска возмущен состоянием остановки в Ленинском районе

Мэр Смоленска возмущен состоянием остановки в Ленинском районе

В ходе рабочего объезда по городу Александр Новиков прошелся по улицам Кловской и Гарабурды. После проверки глава Смоленска дал ряд распоряжений: привести в порядок тротуары, демонтировать рекламу, установить законность ларьков и, в случае нарушений, демонтировать их.

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