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Царьград

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Защита главы Гагаузии Гуцул выходит на международный уровень – Россия подключает дипломатию

Защита главы Гагаузии Гуцул выходит на международный уровень – Россия подключает дипломатию

Москва намерена задействовать весь спектр дипломатических рычагов для защиты главы автономии Гагаузия Евгении Гуцул, задержанной молдавскими властями.

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