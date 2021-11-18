На Украине отчитали Меркель за звонок Лукашенко

Украина и ее союзники должны объяснить лидерам Германии и Франции их геополитическую ошибку. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко 17 ноября в материале, опубликованном на украинском новостном портале «Новое время» НВ.