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На Украине отчитали Меркель за звонок Лукашенко

На Украине отчитали Меркель за звонок Лукашенко

Украина и ее союзники должны объяснить лидерам Германии и Франции их геополитическую ошибку. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко 17 ноября в материале, опубликованном на украинском новостном портале «Новое время» НВ.

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