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Тарт фламбе с маслинами и сладким перцем

Тарт фламбе с маслинами и сладким перцем

Тарт фламбе в средиземноморском стиле - оригинальная закуска для пикника! Сначала выпекается хрустящий цельнозерновой корж с тмином, затем покрывается нежной начинкой из творожного сыра, дополняется малинами, сладким перцем и свежей зеленью.

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