Тарт фламбе с маслинами и сладким перцем

Тарт фламбе в средиземноморском стиле - оригинальная закуска для пикника! Сначала выпекается хрустящий цельнозерновой корж с тмином, затем покрывается нежной начинкой из творожного сыра, дополняется малинами, сладким перцем и свежей зеленью.