Ян высказался о смене соперника Махачева по турниру UFC 294

Петр Ян прокомментировал организацию реванша Ислама Махачева с Алексом Волкановски. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мыслями о срыве поединка Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и решении лиги организовать схватку россиянина с Александером Волкановски.
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