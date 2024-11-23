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Невролог Данилов назвал три продукта спасением от бессонницы

Невролог Данилов назвал три продукта спасением от бессонницы

Врач рассказал, почему опасно лежать в постели после пробуждения и надо сразу вставать.Проблемы со сном сказываются на здоровье всего организма - нарушается пищеварение, гормональный фон, умственная деятельность.

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