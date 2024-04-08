Эксперты рассказали о причинах задержек денежных переводов между РФ и Казахстаном

В I квартале текущего года сроки проведения платежей из России в Казахстан стали увеличиваться. В феврале ситуация усугубилась, и время зачисления денег на банковский счет может доходить до трех недель, сообщают 8 апреля эксперты финансового сектора.
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