Казахстан – Литва: зигзаги «многовекторности»

Делегации из Вильнюса зачастили в Астану и Петропавловск В то время как участвующая в НАТО Литва ужесточает санкции против РФ и Белоруссии, и оказывает военно-техническую поддержку режиму Зеленского, казахстанские власти развивают политико-экономические взаимосвязи с Вильнюса, не «брезгуя» при этом и взаимными консультациями по военной проблематике… По данным казахстанских источников (28 ноября с.