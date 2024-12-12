БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан – Литва: зигзаги «многовекторности»

Казахстан – Литва: зигзаги «многовекторности»

Делегации из Вильнюса зачастили в Астану и Петропавловск В то время как участвующая в НАТО Литва ужесточает санкции против РФ и Белоруссии, и оказывает военно-техническую поддержку режиму Зеленского, казахстанские власти развивают политико-экономические взаимосвязи с Вильнюса, не «брезгуя» при этом и взаимными консультациями по военной проблематике… По данным казахстанских источников (28 ноября с.

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