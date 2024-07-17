Русских уровняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

АЮ

Александр Юткин

Словеса вместо организации работы в сфере миграции. Нагадили столько, что сами не знают как выбраться из-под этой горы дерьма. Причем здесь знание русского языка и истории России для работников, которые приехали в нашу страну на работу, якобы, по контракту и заявке нанимателя? По квоте. Это должно быть по умолчанию. Опять пиндосный шаблон. Распахнули ворота, и на печку. Клали эти на «Г» и «Д» на всё и вся. Значит, эти идиотские экзамены с мигрантами заранее предполагали и получение ими гражданства, и раздербанивание на них и волокущимися за ними аулами в полном составе социальных фондов. И ваххабитов, наконец. И снова тот же вопрос: кому «служит» эта ГД?