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Русских уровняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

Русских уровняли с мигрантами: Госдума отказалась ограничивать приезжих в праве на маткапитал

Государственная дума не поддержала ограничение на маткапитал для вступивших в русское гражданство.Ранее в Госдуму поступил законопроект от "Справедливой России - За правду", предлагавший ограничить права на маткапитал для только получивших русское гражданство людей.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Словеса вместо организации работы в сфере миграции. Нагадили столько, что сами не знают как выбраться из-под этой горы дерьма. Причем здесь знание русского языка и истории России для работников, которые приехали в нашу страну на работу, якобы, по контракту и заявке нанимателя? По квоте. Это должно быть по умолчанию. Опять пиндосный шаблон. Распахнули ворота, и на печку. Клали эти на «Г» и «Д» на всё и вся. Значит, эти идиотские экзамены с мигрантами заранее предполагали и получение ими гражданства, и раздербанивание на них и волокущимися за ними аулами в полном составе социальных фондов. И ваххабитов, наконец. И снова тот же вопрос: кому «служит» эта ГД?
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