«Газель» с толпой цыганских детей проверят в Новосибирске

Набитая детьми «Газель» взволновала жителей Новосибирска. Неравнодушные сделали снимок, как люди азиатской внешности управляют автомобилем, грубо нарушая правила перевозки пассажиров – трое детей на переднем сидении сидели на коленях у мужчин.
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