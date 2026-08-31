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ДумаТВ

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Мирошник заявил, что Киев отказывается забирать колоссальное число тел погибших

Мирошник заявил, что Киев отказывается забирать колоссальное число тел погибших

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Киев отказывается забирать тела погибших украинских солдат.

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