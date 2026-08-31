Мирошник заявил, что Киев отказывается забирать колоссальное число тел погибших

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Киев отказывается забирать тела погибших украинских солдат.
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