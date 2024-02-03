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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеские матчи. «Динамо» сыграет с «Ботевом», «Спартак» – с «Аль-Джазирой», «Краснодар» против «Родины» 

Товарищеские матчи «Балтика» – «Акрон» – 12:00 «Ахмат» Россия – «Нефтчи» Фергана Узбекистан – 13:00 «Динамо» Россия – «Ботев» Пловдив Болгария – 13:00 «Пари НН» Россия – «Аль-Фейха» Саудовская Аравия – 16:00 «Спартак» Россия – «Аль-Джазира» ОАЭ – 16:30 «Рубин» – «Волгарь» – 17:00 «Краснодар» – «Родина» – 17:00 «Оренбург» Россия – «Спартак» Варна Болгария – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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