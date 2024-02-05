На встрече в Екатеринбурге Мизулина раскрыла, почему США не отключают в России интернет

Глава Лиги безопасного интернета произвела фурор на лекции в одной из городских школГлава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая прилетела в Екатеринбург 4 февраля, побывала, как и планировала ранее, в школе №1, расположенной на ВИЗ-бульваре.