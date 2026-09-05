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МОСИНФОРМ

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Уникальный столичный завод бараночных изделий при поддержке города увеличил мощность на 200 тонн в месяц

Уникальный столичный завод бараночных изделий при поддержке города увеличил мощность на 200 тонн в месяц

Останкинский завод бараночных изделий (ОЗБИ) в этом году расширил ассортимент на 10% и стал ежемесячно выпускать примерно на 200 тонн продукции больше.

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