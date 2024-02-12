Юных художников Ямала и Волновахи приглашают на конкурс «Живой оттенок»

В Ноябрьске во второй раз пройдет творческое состязание среди юных художников. Конкурс-выставка «Живой оттенок» 16 и 17 февраля объединит более 200 человек, сообщили в управлении культуры администрации города.
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