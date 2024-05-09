Армагеддона не будет: Окружение Суровикина опровергло его триумфальное возращение из Африки

Генерал Сергей Суровикин всё ещё находится в Африке.В минувшую среду, 8 мая, информационное телеграм-сообщество взорвала новость о возвращении в Россию из Африки генерала армии Сергея Суровикина, также известного на Украине, как Генерал Армагеддон и "Тот, кто выключает свет".