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Прокуратура открыла горячую линию после атаки украинских БЭК на набережную Сочи

Прокуратура открыла горячую линию после атаки украинских БЭК на набережную Сочи

Прокуратура Кубани открыла горячую линию для граждан после ночной атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережной Сочи.

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