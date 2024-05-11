В гимназии Новосибирска первоклассникам раздали задание на украинском языке

Юрий Супоня

Оштрафовали женщину за украинские кричалки... А что она кричала? Что у нас вообще запрещают говорить на украинском языке? В России 5 млн. граждан - украинцы. Значит ли это, что говорить по-украински в общественном месте нельзя? А по-татарски или по-чеченски можно? И чем такой запрет лучше запрета говорить по-русски на Украине.