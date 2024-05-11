Родители школьников первого класса новосибирской гимназии № 1 выразили недовольство по поводу того, что ученикам выдали задание по математике на украинском языке, пишет инфопортал Sib.
В гимназии Новосибирска первоклассникам раздали задание на украинском языке
Комментарии
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Андрей
Что этот учитель делает в Новосибирске?
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14 час.
Юрий Супоня
Оштрафовали женщину за украинские кричалки... А что она кричала? Что у нас вообще запрещают говорить на украинском языке? В России 5 млн. граждан - украинцы. Значит ли это, что говорить по-украински в общественном месте нельзя? А по-татарски или по-чеченски можно? И чем такой запрет лучше запрета говорить по-русски на Украине.
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4 час.
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