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Иваново

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Ивановцы смогут поддержать своего участника Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» в народном голосовании

Народное голосование за участников федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» стартовало 10 сентября.

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