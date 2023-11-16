Госдеп: США кооперируются с Китаем по теме санкций против России

REUTERS/Kevin Lamarque В Госдепартаменте США сообщили, что власти Соединенных Штатов находятся в "интенсивной кооперации" с Китаем по вопросам, касающимся антироссийских санкций и введения потолка на энергоресурсы из РФ, в частности, на нефть.