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5koleso.ru

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Электрический кроссовер Denza N8L вышел на рынок: мощный мотор и огромный запас хода

Новый Denza N8L оценен в Китае в 299 800 юаней, что в пересчете по курсу составляет 3,77 млн рублей. В России Geely Monjaro стоит дороже на несколько сотен тысяч рублей.

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