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Строитель Лазовский предрек потребительский экстремизм заказчиков домов

Строитель Лазовский предрек потребительский экстремизм заказчиков домов

Введение эскроу-счетов в России при индивидуальном жилищном строительстве чревато "потребительским экстремизмом".

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Принимают дебильные законы. Застройщики теперь скажут - пошли вы в на хутор, стройте сами. Это значит застройщик за свой счёт построил, бабки заказчика крутятся в банке, а какой-то эксперт будет решать правильно построен дом или нет? Кто сколько заплатит эксперту, тот и прав? В выигрыше будет только банк и особо наглый клиент с подвязками.
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