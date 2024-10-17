Строитель Лазовский предрек потребительский экстремизм заказчиков домов

СБ

Слава Белый

Принимают дебильные законы. Застройщики теперь скажут - пошли вы в на хутор, стройте сами. Это значит застройщик за свой счёт построил, бабки заказчика крутятся в банке, а какой-то эксперт будет решать правильно построен дом или нет? Кто сколько заплатит эксперту, тот и прав? В выигрыше будет только банк и особо наглый клиент с подвязками.