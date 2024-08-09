Вот почему они мягкие и водянисты: самая большая ошибка при жарке шампиньонов

Оказывается, если грибы плохо обжарить, они становятся мягкими и полны воды. Как получить сочные и эластичные грибы? Есть несколько практических решений! Как выбрать лучшие грибы Как и во многих блюдах, самое главное – правильно подобрать ингредиенты.
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