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Кухня и дом

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Вот почему они мягкие и водянисты: самая большая ошибка при жарке шампиньонов

Вот почему они мягкие и водянисты: самая большая ошибка при жарке шампиньонов

﻿﻿Оказывается, если грибы плохо обжарить, они становятся мягкими и полны воды. Как получить сочные и эластичные грибы? Есть несколько практических решений! Как выбрать лучшие грибы Как и во многих блюдах, самое главное – правильно подобрать ингредиенты.

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