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«Зарница Кубани»: как казачество становится делом молодых

«Зарница Кубани»: как казачество становится делом молодых

Диалог с молодежью получился содержательным. Обсуждали не только историю, но и современные вызовы: участие казаков в защите критической инфраструктуры, службу в мобильных группах и работу с беспилотниками в батальоне «Покров».

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