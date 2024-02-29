«Тинькофф» запустил обмен юаней в своих банкоматах

Банк «Тинькофф» расширил список доступных валют для обмена в своих банкоматах, добавив в него юани. Теперь клиенты имеют возможность приобретать китайскую валюту, используя средства со своего рублевого счета.
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