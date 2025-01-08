Нкунку не интересует «ПСЖ». Парижане рассматривают игроков другого типа (Фабрицио Романо)

Ранее сообщалось, что парижане заинтересованы в трансфере полузащитника «Челси». По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоров или каких-либо контактов между «ПСЖ» и «Челси» по поводу Кристофера Нкунку не ведется.