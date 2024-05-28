WhatsApp планирует внести изменения в функцию обновления статуса

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается информация о том, что платформа мгновенного обмена сообщениями WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) планирует внести изменения в функцию обновления статуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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