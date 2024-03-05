Озвучены возможные причины задержания смоленского певца Пророка Санбоя

Смолянина Геннадия Черенцова увели с юбилейного концерта в Санкт-Петербурге К возможным причинам задержания смоленского певца Пророка Санбоя (Геннадия Черенцова из Ярцева) относят звонок пранкера в полицию и массовое скопление людей.