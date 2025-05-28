Samsung представила технологию охлаждения Пельтье нового поколения. Вредные хладагенты больше не нужны?

Samsung разработала новую технологию, которая может привести к появлению новых холодильников и других охлаждающих устройств, таких как кондиционеры, которым не нужны обычные хладагенты, часто считающиеся вредными для окружающей среды.
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