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SPLETNIK

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Эрлинг Холланд после ЧМ-2026 вернулся в Осло с чучелом енота

Эрлинг Холланд после ЧМ-2026 вернулся в Осло с чучелом енота

25-летний норвежский нападающий Эрлинг Холланд, который стал главной звездой и мемом чемпионата мира по футболу — 2026, вернулся в Осло с необычным аксессуаром: выходя из самолёта, футболист нёс в руках чучело енота, который держит бутылку алкоголя в руках.

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