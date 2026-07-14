Эрлинг Холланд после ЧМ-2026 вернулся в Осло с чучелом енота

25-летний норвежский нападающий Эрлинг Холланд, который стал главной звездой и мемом чемпионата мира по футболу — 2026, вернулся в Осло с необычным аксессуаром: выходя из самолёта, футболист нёс в руках чучело енота, который держит бутылку алкоголя в руках.