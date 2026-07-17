Новые требования для водителей с 1 августа – подробности

С 1 августа изменятся требования для водителей. Рассказываем, к чему готовиться.С 1 августа автомобилистов ждут изменения, которые касаются повседневного использования транспорта – от оплаты поездок до взаимодействия с электронными сервисами.
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