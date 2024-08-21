В Нижегородской области прогнозируют большие потери урожая ячменя и гороха

В Нижегородской области уборочная компания не выполнена пока даже наполовину.Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов прогнозирует большие потери урожая некоторых культур, пишет "Бизнес Ньюс".
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