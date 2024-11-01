Опубликованы кадры ночной тренировки спецназовцев 24-й бригады

Военнослужащие 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения российской армии, которой сегодня, 1 ноября, исполняется 47 лет со дня основания, постоянно совершенствуют свои навыки не только в бою, но и на учениях.
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