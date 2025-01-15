Около деревни Калинки Судиславского района автомобиль Toyota съехал в кювет 14 января во второй половине дня в Судиславском районе Костромской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Около деревни Калинки Судиславского района автомобиль Toyota съехал в кювет 14 января во второй половине дня в Судиславском районе Костромской области произошло дорожно-транспортное происшествие.