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Обе забьют и тотал больше – отличная ставка на матч «Лацио» и «Атлетико»

В матче первого тура группового этапа ЛЧ «Лацио» примет «Атлетико». В трех из четырех матчей итальянцев в этом сезоне сыграла ставка «Обе забьют», подкрепленная тоталом больше 2,5.

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