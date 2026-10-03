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Встреча Стубба и Санду закончилась нелепым конфузом

В Хельсинки 1 октября во время встречи президентов Финляндии Александра Стубба и Молдавии Майи Санду произошел неловкий инцидент.

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