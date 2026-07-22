BritCard Is Dead: Burnham Kills Starmer's £1.8 Billion Digital ID To Pay For An Energy Tax Cut Ten months ago Keir Starmer warned that anyone without a government digital ID "will not be able to work in the United Kingdom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии