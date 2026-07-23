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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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37-летний Кэйн вернулся в «Чикаго». Контракт – на 2 года и 8 млн долларов за сезон

37-летний нападающий Патрик Кэйн возвращается в « Чикаго ». Американский форвард подписал двухлетний контракт с «Блэкхокс» с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

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