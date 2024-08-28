У термитов обнаружили воинов-камикадзе

Ученые Института органической химии и биохимии Чешской академии наук в сотрудничестве с факультетом тропического сельского хозяйства Чешского университета естественных наук в Праге изучили уникальный механизм защиты у термитов вида Neocapritermes taracua.
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