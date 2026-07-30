Новосибирский застройщик Джулай заплатит 121 миллион за вывоз мусора

Новосибирский застройщик Алексей Джулай проиграл суд по долгам в 121 миллион рублей за вывоз мусора. Об этом 30 июля сообщили журналисты «Прецедента» со ссылкой на Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске.
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