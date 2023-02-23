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Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка призвал готовиться к большой войне в Европе

Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка призвал готовиться к большой войне в Европе

Военные действия в Европе уже вполне реальна, и сейчас необходимо к ней готовиться, заявил на командной конференции начальник Генерального штаба армии Чешской Республики генерал-майор Карел Ржехка.

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