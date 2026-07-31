Объявление

02.04.2026 в Головинский районный суд г. Москвы подан коллективный иск «О неисполнении договора управления МКД, действия/бездействия ГБУ Жилищник района Ховрино г.
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02.04.2026 в Головинский районный суд г. Москвы подан коллективный иск «О неисполнении договора управления МКД, действия/бездействия ГБУ Жилищник района Ховрино г.
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