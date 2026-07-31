Север Столицы
MainБлогЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯАФИШАСПОРТТРАНСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Столицы

74 подписчика

Объявление

02.04.2026 в Головинский районный суд г. Москвы подан коллективный иск «О неисполнении договора управления МКД, действия/бездействия ГБУ Жилищник района Ховрино г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии