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Ученые рассказали о пользе употребления рыбы с картофелем

Ученые рассказали о пользе употребления рыбы с картофелем

Последние исследования, опубликованные в Daily Mail, показывают, что включение в рацион не менее двух порций рыбы в неделю в комбинации с картофелем может значительно снизить риск развития сахарного диабета на 15% и рака на 42%.

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