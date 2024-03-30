Ученые рассказали о пользе употребления рыбы с картофелем

Последние исследования, опубликованные в Daily Mail, показывают, что включение в рацион не менее двух порций рыбы в неделю в комбинации с картофелем может значительно снизить риск развития сахарного диабета на 15% и рака на 42%.
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