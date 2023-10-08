В США признали эффективность гибкой обороны российской армии на Украине

Исключительная эффективность манёвров российской армии позволила остановить контрнаступление ВСУ. Такое заявление сделал военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье, опубликованной 7 октября американским изданием 19FortyFive.
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