Жители региона продолжают жаловаться на сбои в интернет-соединении. Согласно данным сервиса DOWNDETECTOR, 83% обратившихся от всего числа указывают на общих сбой в работе интернета и связи.
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Жители региона продолжают жаловаться на сбои в интернет-соединении. Согласно данным сервиса DOWNDETECTOR, 83% обратившихся от всего числа указывают на общих сбой в работе интернета и связи.
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